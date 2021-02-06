РИАМО - 6 фев. Утром субботы в квартире 14-этажного жилого дома в Зеленограде произошел пожар, в результате погибло два человека, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Москве.

Возгорание произошло по адресу: Зеленоградский административный округ, корпус 1126. Первое сообщение о пожаре поступило в оперативно-дежурную смену ЦУКС столичного главка МЧС в 07:29.

«В ходе проверки квартир на шестом этаже в одной из них было обнаружено возгорание личных вещей и мебели на площади четыре квадратных метра», - говорится в сообщении.

Произошло самозатухание пожара. В результате инцидента погибли два человека.