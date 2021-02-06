РИАМО - 6 фев. После инцидента с вооруженным ножом мужчиной второй вестибюль станции метро «Алма-Атинская» открыли для пассажиров, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Вестибюль станции «Алма-Атинская» открыт», - говорится в сообщении.

Вестибюль был закрыт в 7:35 в субботу. На место были направлены сотрудники полиции и психологи.

Сотрудники полиции и службы безопасности метро сработали оперативно. Мужчина уже задержан. С ним работают специалисты психологической помощи.