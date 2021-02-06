РИАМО - 6 фев. С начала февраля в Москве и Подмосковье выпало до 8,4 миллиметров осадков, что составляет около 23 процентов от месячной нормы этого месяца, сообщила РИАМО главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова.

«С учетом прошедших суток в регионе выпало 8,4 миллиметра осадков. При месячной норме в 36 миллиметров это около 23%», - сказала Позднякова.

Она добавила, что с начала зимнего сезона на столицу выпало свыше 100 сантиметров снега, что составляет почти 70 процентов от годовой нормы.