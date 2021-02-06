РИАМО - 6 фев. Начиная с 2016 года в детских технопарках прошли обучение около 280 тысяч человек, занятия в них помогают школьникам получить представление о работе в различных сферах, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«С детскими технопарками Москвы работает более 40 образовательных партнеров из числа самых престижных вузов России. Ректоры и преподаватели высших учебных заведений участвуют как в разработке образовательных программ для школьников, так и в обучении», - говорится в сообщении.

В детских технопарках столицы на данный момент действует 350 образовательных программ по более чем 40 направлениям — от технических до творческих. Среди них есть и инновационные — робототехника, биоинженерия, кибербезопасность, виртуальная и дополненная реальность.

Свыше 280 тыс школьников прошли обучение в детских технопарках Москвы>>