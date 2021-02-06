РИАМО - 6 фев. На территории Дворца пионеров на Воробьевых горах завершились реставрационные работы панно «Пионерский значок», специалисты убрали сколы и восполнили утраченные части композиции, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Объект был в неудовлетворительном состоянии — требовалось не только расчистить сохранившиеся части мозаики, но и восстановить утраченные. Кроме того, конструкции панно нуждались в укреплении. К этому процессу подходили с особой тщательностью и внимательностью», — сказал руководитель департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Работы по реставрации начались с удаления старого слоя раствора, крепящего алая смальту фрагмента, носящую название «Пламя». Новую смальту укладывали в разных плоскостях, повторяя оригинальную технику укладки в мозаиках всего комплекса Дворца пионеров.

Облицовку известняковых плит для части «Звезда» восстанавливали по архивным фотографиям середины 80-х годов прошлого века. В итоге удалось сохранить около 25% исторической смальты и 60% оригинальных гранитных плит.