РИАМО - 6 фев. Минувшей ночью в нежилом здании в Талдоме произошел пожар, площадь возгорания составила 972 квадратных метра, в результате происшествия никто не пострадал, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 22:35 5 февраля поступило сообщение о возгорании в нежилом здании. Наблюдалось горение нежилого здания, площадь пожара 972 квадратных метров. В 23:57 – локализация пожара. В 01:45 – ликвидация открытого горения», - говорится в сообщении.

Ликвидировать возгорание удалось в 07:44. В результате происшествия никто не пострадал.