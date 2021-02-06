РИАМО - 6 фев. В самолете авиакомпании «Россия» после взлета сработал датчик о неисправности шасси, командир воздушного судна принял решение о возвращении в место вылета — аэропорт Шереметьево, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Московской области.

«В 23:35 5 февраля поступило сообщение о срабатывании датчика «Неисправность передней стойки шасси» на борту воздушного судна. Воздушное судно Москва - Астрахань авиакомпании «Россия». В 23:50 воздушное судно благополучно приземлилось», - говорится в сообщении.



Добавляется, что на борту самолета было 85 человек — в результате происшествия никто не пострадал. При осмотре машины видимых повреждений не обнаружено.