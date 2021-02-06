РИАМО - 6 фев. В субботу в Москве и Подмосковье ожидается до минус 17 градусов, при этом в регионе может пройти слабый снегопад, сообщается на сайте «Метеоновости».

«При облачной погоде с прояснениями местами пройдет слабый снег. Максимальная температура в Москве от минус 14 до минус 12, по области минус 17 - минус 12 градусов. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду», - говорится в сообщении.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 милиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха — около 75%.