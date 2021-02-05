РИАМО - 5 фев. Депутаты Мособлдумы продолжают оценивать горячее питание в школах Подмосковья и в феврале парламентарии уже посетили десятки столовых в учебных заведениях региона, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

Парламентарии проверяют пищеблоки на соответствие санитарным нормам, разговаривают с учениками и лично оценивают качество еды. К примеру, Тарас Ефимов проверил организацию бесплатного питания для детей начальных классов в Балашихе: депутат посетил гимназию №11 микрорайона Железнодорожный.

«Меню формируется на 10 дней и не может меняться. Каждое блюдо рассчитывается по содержанию белков, жиров, углеводов, чтобы оно было сытное, вкусное и нравилось ребятам. Всего в гимназии горячее питание получают 716 учащихся начальной школы. Дети довольны», — подчеркнул Ефимов.

Олег Рожнов провел мониторинг в Наро-Фоминске в школах №9, №6, №4. В столовых чисто, внешний вид работников опрятный. «Все было хорошо приготовлено, но особенно мне понравилась выпечка», — отметил депутат.

Александр Смирнов вместе с родителями учащихся проверил качество горячего питания в средней общеобразовательной школе №22 города Химки, микрорайон Сходня. Там соблюдаются все установленные нормы, в пищеблоке и самой столовой — чистота и порядок.

Другие депутаты проверили столовые в школах Дзержинского, Власихи, Истры, Королева, Люберец, Коломны, Можайска и Талдома. В ходе проверок никаких замечаний выявлено не было. Предлагаемое меню везде разнообразное, все санитарные нормы в пищеблоках соблюдаются.

Родители тоже могут оценить качество питания своих детей и состояние пищеблока благодаря проекту «Родительский контроль». Для этого на Школьном портале Московской области необходимо зайти в раздел «Родительская», перейти в раздел «Школьное питание», а после выбрать дату и время и нажать кнопку «Записаться». Присоединиться к проверке можно один раз в учебную четверть.