РИАМО - 5 фев. Свыше 17 тысяч государственных и муниципальных услуг земельно-имущественного блока предоставили в электронном виде жителям Подмосковья с начала 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Минмособлимущества.

Зампред правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин отметил, что благодаря цифровизации госуслуг заявители могут оформить имущество или получить консультацию у специалистов удаленно. Это наиболее удобный и безопасный способ взаимодействия с госструктурами во время пандемии.

«С начала года количество заявлений на государственные услуги по земле и имуществу превысило 17 тысяч. В динамике наблюдается увеличение количества заявлений по оформлению недвижимости. Только за прошедшую неделю на имущественные услуги в Подмосковье граждане подали более 4,5 тысяч заявлений», — сказал Разин.

Как добавила министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова, на наиболее популярные услуги поступило более 8,5 тысяч обращений.

В частности, на услугу по перераспределению земель поступило 3,5 тысячи заявлений. На предварительное согласование предоставления земельных участков — более 1,8 тысячи. На предоставление земли в аренду и собственность без торгов — более 1,7 тысячи заявлений. Еще 1,5 тысячи заявлений поступили на услугу по выдаче разрешений на размещение объектов на земельных участках.

Подать документы на услуги земельно-имущественного блока можно через портал государственных и муниципальных услуг Московской области. Средний срок получения имущественных услуг составляет 15 рабочих дней.