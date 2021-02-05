РИАМО - 5 фев. Мособлдума разрабатывает законопроект, которым предлагается расширить льготу по налогу на имущество для организаций, занимающихся обращением с твердыми бытовыми отходами, говорится в сообщении пресс-службы областного парламента.

В 2019 году Мособлдумой был принят закон, который освободил компании, на балансе которых учтены комплексы по обращению с ТКО, от налога на имущество в течение 10 лет. Тогда было установлено, что для того, чтобы получить льготу, комплексы должны соответствовать ряду требований. В частности, они должны быть введены в эксплуатацию не позднее 1 марта 2020 года.

«Однако в Подмосковье есть комплексы, которые этому требованию не соответствуют. Авторы законопроекта считают, что льготу необходимо расширить, чтобы такие организации также смогли на нее претендовать. Снижение налогового бремени на инвестора позволит сдержать рост тарифов», — отмечается в материале.

Законопроектом предусмотрено, что льгота будет распространяться и на комплексы, введенные до 31 декабря 2021 года. Среди других требований к комплексам: производственная мощность не менее 300 тысяч тонн в год; имущество комплекса и его производственные характеристики соответствуют критериям, определенным правительством Московской области.

Документ будет рассмотрен на одном из ближайших заседаний профильного комитета, после чего будет вынесен на рассмотрение Мособлдумы.