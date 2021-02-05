РИАМО - 5 фев. Подмосковные власти обнародовали график приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2021 года.
В условиях пандемии коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.
График приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2021 года:
8 февраля:
10:00 - председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина
15:00 - министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина
9 февраля:
15:00 - заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная
15:00 - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар
15:00 - и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова
10 февраля:
10:00 - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова
15:00 - первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова
11 февраля:
10:00 - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин
15:00 - и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский
12 февраля:
10:00 - министр энергетики Московской области Александр Самарин
15:00 - министр культуры Московской области Елена Харламова
15 февраля:
10:00 - начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская
15:00 - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева
16 февраля:
15:00 - заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин
15:00 - министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе
17 февраля:
10:00 - министр жилищной политики Московской области Инна Федотова
15:00 - заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев
18 февраля:
10:00 - руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольга Федина
15:00 - председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир
19 февраля:
10:00 - министр социального развития Московской области Ирина Фаевская
15:00 - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик
24 февраля:
10:00 - заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин
25 февраля:
10:00 - советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава
15:00 - заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин
26 февраля:
10:00 - министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский
15:00 - заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин
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