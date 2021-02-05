РИАМО - 5 фев. Подмосковные власти обнародовали график приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2021 года.

В условиях пандемии коронавируса личный прием граждан проводится в том числе в доступных режимах аудио- и видеосвязи.

График приема граждан в приемной правительства Московской области на февраль 2021 года:

8 февраля:

10:00 - председатель комитета по ценам и тарифам Московской области Мария Пичугина

15:00 - министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина

9 февраля:

15:00 - заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления территориальной политики Московской области Мария Нагорная

15:00 - министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар

15:00 - и. о. министра экономики и финансов Московской области Эльмира Кадырова

10 февраля:

10:00 - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова

15:00 - первый заместитель председателя правительства Московской области Ольга Забралова

11 февраля:

10:00 - министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин

15:00 - и. о. министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Сергей Воскресенский

12 февраля:

10:00 - министр энергетики Московской области Александр Самарин

15:00 - министр культуры Московской области Елена Харламова

15 февраля:

10:00 - начальник Главного управления культурного наследия Московской области Валерия Березовская

15:00 - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева

16 февраля:

15:00 - заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин

15:00 - министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Кетеван Швелидзе

17 февраля:

10:00 - министр жилищной политики Московской области Инна Федотова

15:00 - заместитель председателя правительства Московской области - руководитель Главного управления региональной безопасности Московской области Роман Каратаев

18 февраля:

10:00 - руководитель Главного управления Московской области «Государственная жилищная инспекция Московской области» Ольга Федина

15:00 - председатель комитета лесного хозяйства Московской области Елена Казимир

19 февраля:

10:00 - министр социального развития Московской области Ирина Фаевская

15:00 - министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик

24 февраля:

10:00 - заместитель председателя правительства Московской области Максим Фомин

25 февраля:

10:00 - советник губернатора Московской области в ранге министра Хатиа Окуджава

15:00 - заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Московской области Андрей Разин

26 февраля:

10:00 - министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский

15:00 - заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин