РИАМО - 5 фев. В столице согласован проект нового многопрофильного медицинского комплекса на территории детской городской клинической больницы святого Владимира в районе Сокольники, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Здание комплекса будет сложной конфигурации, с организацией внутренних дворов, просторным холлом со стеклянной крышей, где будут размещены зоны ожидания, детские игровые зоны, стойки регистрации и кафетерии», — сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

По его словам, в подвале здания будет работать центральное стерилизационное отделение, больничная аптека, прачечная и служебно-бытовые помещения. На наземных этажах предусмотрены различные отделения. Также будут открыты отделения эндоскопических исследований, реанимационное, интенсивной терапии и операционный блок.

По словам председателя Москомэкспертизы Валерия Леонова, в комплексе в каждом отделении предусмотрены комнаты для отдыха родителей или палаты для совместного пребывания с ребенком.

При создании проекта использовали технологии BIM-моделирования. Все помещения будут отделаны и оснащены инновационным оборудованием в соответствии с их назначением.