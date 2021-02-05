РИАМО - 5 фев. Акция «Узнай о своих долгах» пройдет в терминале «Аэроэкспресс» на Белорусском вокзале 9 февраля с 11 до 13 часов, говорится в сообщении пресс-службы перевозчика.

Акция организована Главным управлением Федеральной службой судебных приставов России по Москве и приурочена к Международному дню безопасного интернета.

«Цель акции — повышение уровня правовой и финансовой грамотности граждан и разъяснение правил информационной безопасности», — говорится в сообщении.

Пассажиров познакомят с мобильным приложением «ФССП России» и электронным сервисом «Банк данных исполнительных производств», которые позволяют в любое время получить актуальную информацию о наличии задолженностей и оплатить их онлайн.

Эта проверка особенно актуальная для пассажиров, которые летят за границу. Она всего за несколько минут выдаст информацию об отсутствии задолженностей, необходимую перед поездкой.