РИАМО - 5 фев. Выставка «…почта исправна и все благополучно» открылась в историческом здании почтовой станции в подмосковном городе Чехов, она будет работать до 20 мая, говорится в сообщении пресс-службы «Почты России».

В этом году почтово-телеграфное отделение станции Лопасня - Музей писем А.П. Чехова празднует 125-летний юбилей. Письменные принадлежности конца XIX, письма и фотографии чеховской семьи и ранее неизвестные документы о работе почты того времени – плод совместной работы Музея истории русской почты, Моспочтамта и музея писем Чехова. Экспонаты рассказывают об открытии частного телеграфа в усадьбе Семеновское-Отрада. Туда до открытия телеграфа в почтовом отделении станции Лопасня поступали телеграммы Антону Чехову.

«Мы очень благодарны музею истории русской почты и Моспочтамта, потому как именно в фотоальбоме «Московский-Телеграфный округъ» мы впервые нашли портрет первого начальника лопаснеской почты — Александра Благовещенского, который стал частью нашей выставки. К этой выставке напечатан лимитированный тираж открыток с изображением лопасненского отделения», — сказала заведующая сектором «Музея писем А.П. Чехова» Евгения Бовшик.

Андрей Благовещенский — первый начальник лопасненской почты и хороший друг чеховской семьи. Его портрет и послужной список можно будет увидеть впервые. Чехов называл его «лопасненский почтмейстер-злодей», потому что тот всегда тратил лишние деньги на пересылку писем в Ялту, когда писатель там отдыхал даже недолгое время.

На выставке представлены и другие уникальные предметы: подлинные письма и фотографии членов чеховской семьи, марки, открытые письма с оттиском штемпеля лопасненской почты.