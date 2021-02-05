РИАМО - 5 фев. Лыткаринский завод оптического стекла (ЛЗОС) «Швабе» разработал обновленные зеркально-линзовые объективы «Рубинар» с фокусным расстоянием 300, 500 и 1000 миллиметров, которые подходят для творческой и астрономической съемки, говорится в сообщении пресс-службы министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

«Разработчики обновили дизайн и улучшили технические характеристики. Новые объективы получили переработанную бленду, улучшенные матовые внутренние поверхности и просветление оптических деталей – что особенно актуально для цифровой фотографии. Металлический корпус сделан не из трубы, а фрезерован из заготовки», – говорится в сообщении.

Это обеспечило точность изготовления и стабильность оптической схемы в процессе эксплуатации. По техническим характеристикам для «Рубинара» сейчас нет альтернативы среди серийных-зеркально линзовых объективов.

Для того, чтобы сфотографировать поверхность Луны или других планет для любителей астрофотографии существует дополнительная услуга юстировки объектива «МС Рубинар 10/1000 Макро».

АО «ЛЗОС» является ведущим российским производителем оптического стекла и стекловолокна, крупногабаритных астрономических зеркал, космических объективов, различных оптических деталей и приборов.