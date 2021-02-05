РИАМО - 5 фев. Надежное электроснабжение граждан в предстоящие 20-градусные морозы обеспечат «Россети Московский регион», говорится в сообщении пресс-службы министерства энергетики Московской области​.

«В преддверии резкого похолодания проведены дополнительные проверки состояния энергообъектов и электрооборудования, средств связи, телемеханики и телеизмерений, авто- и спецтранспорта на предмет готовности к работе в условиях низких температур», – говорится в сообщении.

В настоящее время контроль систем обогрева оборудования учащен, персонал укомплектован утепленной спецодеждой.

На текущий момент в оперативной готовности пребывают 443 бригады в составе почти 2,3 тысячи человек, а также около 2,7 тысячи единиц спецтехники. Их задействуют в ликвидации последствий непогоды в случае необходимости.

Резервное энергоснабжение социально значимых объектов, а также объектов жизнеобеспечения и населения обеспечат 123 передвижные дизель-генераторные установки, общая мощность которых составляет 35,6 мегаватта.

В данное время электроснабжение потребителей компании «Россети Московский регион» проходит в штатном режиме