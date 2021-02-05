РИАМО - 5 фев. Суд в Москве приговорил организатора финансирования международной террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ - ред.) Алима Бегиева к 17 годам колонии строгого режима, сообщила РИАМО старший помощник руководителя ГСУ СК России по столице Юлия Иванова.

Бегиева признали виновным по части 2 статьи 205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической), а также по части 4 статьи 205.1 УК РФ (организация финансирования террористической деятельности).

«Бегиев, находясь за границей, вступил в ряды запрещенной террористической организации. Вернувшись в 2015 году в Россию, он стал искать лиц, желающих оказать материальную помощь активным участникам международной террористической организации», – сказала Иванова.

Мужчина создал группу в мобильном приложении, в которую приглашал лиц, согласившихся финансировать ИГ на территории Сирии и Ирака. Всего в сообщество вошли около 30 участников. Бегиев собирал деньги на свои банковские карты, а после переводил их на счет тех, кто был участником вооруженных бандформирований.

Многочисленные обыски и задержания проводились на территории столицы, Подмосковья, Республики Дагестан и Кабардино-Балкарской Республики. Задержаны 15 соучастников преступления, ранее 12 соучастников признаны виновными, а также приговорены к срокам до 12 лет лишения свободы.