РИАМО - 5 фев. Земельный массив площадью 22,3 гектара для бесплатных участков 160 многодетных семей Пушкинского городского округа выделили в деревне Тешилово Сергиево-Посадского округа, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Еще один массив земли площадью 22,3 гектара передан из собственности Московской области в муниципальную собственность. Помощь оказана администрации Пушкинского городского округа, которая после оформления земли сможет предоставить бесплатные участки многодетным семьям округа», — сказала министр имущественных отношений региона Наталья Адигамова.

Заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования Андрей Разин добавил, что в сейчас в регионе идет активная работа по подбору земельных участков из областной и неразграниченной собственности в помощь малоземельным округам Московской области. Еще три округа Подмосковья для своих нужд получат земли вне своей территории.

В этом году из собственности Московской области передали участок площадью 33 гектара в городском округе Воскресенск для более 240 многодетных семей Люберец.