РИАМО - 5 фев. Траты россиян на товары и услуги в январе 2021 года выросли на 23% в сравнении с тем же месяцем минувшего года, сообщает Nation News.

Данные представил банк ВТБ. Совокупный объем трат граждан за январь составил 200 миллиардов рублей.

«Наиболее заметно выросли расходы россиян на электронику и бытовую технику — 70%. Кроме того, набирает популярность сегмент товаров для дома: в январе граждане потратили на их покупку почти 17 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.

При этом траты жителей РФ в кафе и ресторанах, а также на туры и авиабилеты сократились на 14% и 22% соответственно. Кроме того, резко упала выручка продуктового ритейла и оборот в сфере транспорта.​