РИАМО - 5 фев. В Подмосковье утвердили график приема граждан адвокатами Московской областной коллегии на февраль, соответствующий документ опубликован на официальном портале правительства региона.

Адвокаты примут жителей 8, 9, 15, 16, 24, 25 февраля с 10:00 до 14:00. Предварительная запись на консультацию осуществляется по телефону: 8 (498) 602-31-13.

Консультации для жителей Подмосковья проходят в Москве на Садовой-Триумфальной улице, дом 10/13, строение 2.

Бесплатные юридические консультации оказываются только жителям Московской области.