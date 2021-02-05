РИАМО - 5 фев. Вакцину от коронавируса «Спутник V» могут начать клинически исследовать на детях в России в июне 2021 года, сообщил директор НИЦЭМ имени Гамалеи Александр Гинцбург.



«Если будет все хорошо, то, я надеюсь, что с июня месяца этого года мы приступим к исследованию данного вакцинного препарата («Спутник V» - ред.) на детском населении», — сказал Гинцбург в эфире телеканала «Россия 1».

«Спутник V», разработанный в центре имени Гамалеи, стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат создан на основе аденовирусного вектора, который доставляет в организм человека генетический код коронавируса, тем самым формируя иммунитет.

Новая вакцина является двухвекторной, то есть вакцинация проводится дважды, что обеспечивает длительный иммунитет. В настоящий момент российская вакцина зарегистрирована во многих странах, включая Белоруссию, Туркменистан, Аргентину, Палестину, Венгрию и Мексику.

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Очное обучение в вузах Подмосковья возобновят 8 февраля. В учебных заведениях должны соблюдаться меры эпидбезопасности.



- Российских разработчиков вакцины от Covid могут номинировать на Нобелевскую премию. Однако могут быть и предложения относительно разработчиков совершенно нового класса вакцин.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.