РИАМО – 5 фев. Автомобильные эксперты прогнозируют, что в марте текущего года в России произойдет резкий скачок цен на машины иностранного производства, сообщает Nation News.

«По расчетам российских аналитиков, цены на новые авто могут вырасти от 1% до 3,5% от их нынешней стоимости», – говорится в сообщении.

Иномарки будут расти в цене весь год. Стоимость автомобилей будет повышаться постепенно.

По мнению экспертов, ценовые изменения не станут критичными для покупателей. Специалисты прогнозируют, что объемы покупки новых автомобилей не просядут.

В числе причин, которые сказываются на стоимости иномарок, названы инфляция и колебание валютного курса.​