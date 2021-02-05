РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. В городском округе Люберцы закрыли съезд с автодороги М-5 «Урал» на Лыткаринское шоссе до ноября 2021 года, говорится в сообщении министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В городском округе Люберцы в связи с началом работ по реконструкции участка автомобильной дороги М-5 «Урал» с 19 по 28 километр с 5 февраля до 21 ноября 2021 года временно ограничат движение транспорта на съезде с М-5 на Лыткаринское шоссе в сторону Токарева (развязка с автодорогой М-5 «Урал» - участок 4)», - говорится в сообщении.

В настоящее время ФКУ «Центравтомагистраль» продолжает работы в рамках строительства и реконструкции автомобильной дороги «М-5 «Урал». На участке с 28 по 37 километр обхода поселка Октябрьский будет построен мост через реку Москву. Общая протяженность новой дороги составит более 11 километров.

Помимо этого, на участке будут введены в эксплуатацию три транспортные развязки и шесть путепроводов. Строительные работы планируется завершить в 2023 году.

«Приносим извинения за временные неудобства и просим заранее ознакомиться со схемой движения», - заключается в сообщении.