РИАМО - 5 фев. За последние три недели количество пациентов с коронавирусом уменьшилось в России на 30%, сообщил в пятницу министр здравоохранения Российской Федерации Михаил Мурашко.

«Вирусная инфекция (коронавирус – ред.) отступает и количество пациентов, находящихся под наблюдением, за последние три недели снизилось в общей сложности более чем на 30%. Но тем не менее цифра остается высокой», - сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1».

Он отметил, что на улучшение эпидемиологической ситуации по коронавирусу повлияла вакцинация.

За минувшие сутки в России выявили 16 688 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах, умерли 527 человек, выздоровели 23 582 человека.​

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

- Очное обучение в вузах Подмосковья возобновят 8 февраля. В учебных заведениях должны соблюдаться меры эпидбезопасности.



- Российских разработчиков вакцины от Covid могут номинировать на Нобелевскую премию. Однако могут быть и предложения относительно разработчиков совершенно нового класса вакцин.



- Свежая карта распространения коронавируса в Подмосковье

- Исследование пятой вакцины от коронавируса завершат в РФ до конца 2021 г. Она захватывает весь необходимый потенциал вирусных угроз, особенно в осенне-весенний период.

- Очное обучение студентов возобновляется в Москве с 8 февраля. Для студентов разблокируют карты для льготного и бесплатного проезда.

- В Подмосковье поступило еще более 40 тысяч доз вакцины «Спутник V». Всего в регион поступило 214 тысяч доз вакцины от Covid-19.

- Более 116 тыс человек привились в Подмосковье от коронавируса. Вакцинация проводится бесплатно и исключительно на добровольной основе.

- За сутки в России зарегистрировали 16 688 случаев коронавирусной инфекции. В Подмосковье выявили 946 больных. В Москве - 2 032.