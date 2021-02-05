РИАМО - 5 фев. На мусорном полигоне «Съяново» в городском округе Серпухов завершены работы подготовительного этапа рекультивации и демонтаж объектов, которые уже не используются в связи с его закрытием, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

«Рекультивация идет по графику, замечаний к подрядчику на данный момент нет. Кроме того, по поручению губернатора мы определили земельные участки, на которых вскоре будут установлены сигнальные стационарные датчики контроля качества воздуха. Замеры в зоне влияния полигона будут вестись круглосуточно», – сказал заместитель председателя правительства Московской области – министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Сейчас рабочие начали формировать тело полигона и армогрунтовую стену. В проекте рекультивации предусмотрены системы активной дегазации и очистки фильтрата. Ее планируется завершить в 2022 году.

Полигон «Съяново» закрыт в 2016 году. На площади 7 гектаров накоплено около 1,8 миллиона тонн отходов.