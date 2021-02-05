РИАМО - 5 фев. Новая картина «Зоя» не просто вошла в число лидеров отечественного кинопроката, но и держится в пятерке всю неделю по количеству зрителей, сообщает Федеральное агентство новостей.

Продюсер фильма и руководитель студии «Триикс Медиа» Инесса Юрченко отметила, что, по данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, «Зою» уже посмотрели порядка 30 тысяч человек за последние два дня.

«Мы видим, что у фильма есть свой зритель. Особым интересом фильм пользуется за Уралом — это доказывает, что личность Зои Космодемьянской является объединяющей для всей нашей страны», — сказала Юрченко.

Создатели фильма постарались не просто снять кино, а сделать его достоверным с точки зрения истории, а также раскрыть глубину характера девушки, находящейся перед самым сложным выбором в жизни.

По мнению Юрченко, фильм вызывает интерес в связи с темой Великой Отечественной войны, которая важна для россиян.

Лента, вышедшая в прокат, рассказывает о подвиге красноармейца диверсионно-разведывательной группы штаба Западного фронта Зое Космодемьянской, награжденной посмертно званием Героя Советского Союза.

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