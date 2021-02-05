РИАМО - 5 фев. Сотрудники «Мособлпожспаса» приняли участие в операции по спасению мужчины, который заблудился и из-за состояния здоровья не смог выйти из леса возле деревни Брехово в Солнечногорске, говорится в сообщении пресс-службы учреждения.

Мужчина позвонил в единую службу спасения и сообщил, что заблудился. На помощь ему выдвинулись сотрудники поисково-спасательного отряда №29 ГКУ МО «Мособлпожспас», волонтеры «Лизы Алерт» и МКУ «СолнСпас».

«Мужчина пошел на прогулку с собакой в лес, но заблудился. Ситуация осложнялась тем, что пострадавший имеет хроническое заболевание, а в лесу он не смог вовремя принять назначенное лекарство. Спасателям повезло, что мужчина смог отправить в службу спасения свои координаты, поэтому найти его не составило труда», - сказал старший смены отряда №29 Анатолий Орлянский.

Спасатели обнаружили мужчину дезориентированным и в ослабленном состоянии. Они вынесли его из леса, положили на сани и на снегоходе доставили к машине скорой помощи. Мужчина не нуждался в госпитализации и был доставлен домой вместе с собакой.