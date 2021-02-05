РИАМО - 5 фев. В городском округе Солнечногорск после капитального ремонта, реализованного в рамках национального проекта «Культура» и региональной программы «Культура Подмосковья», открывается культурно-досуговый центр «Тимоново», говорится в сообщении пресс-службы министерства культуры Московской области.

«Во время работ заменены инженерные коммуникации, проведен ремонт систем отопления и вентиляции, энергоснабжения, фундамента, кровли, крыльца, гидроизоляции периметра, для маломобильных граждан установлены пандусы, лифт, оборудованы санитарные комнаты», – говорится в сообщении.

Центр укомплектовали цифровой техникой, высокотехнологичным сценическим оборудованием, спикерными системами, а также эргономичной мебелью, учитывая социальную адаптацию гостей с ограниченными возможностями.

В отремонтированном здании располагаются два зала – большой и малый, которые рассчитаны на 420 и 200 мест соответсвенно. Всего в центре имеется 18 досуговых помещений, включая 12 кружковых.

На третьем этаже здания находится детская школа искусств, где свыше 200 детей занимаются в музыкальном, хореографическом, художественном и театральном отделениях, а также филиал городской библиотеки. Занятия клубных формирований центра будут посещать свыше 250 детей.

Также в центре состоятся спектакли Астраханского театра оперы и балета, а для воспитанников детских школ искусств проведут мастер-классы и творческие встречи с артистами из США и Японии – все это пройдет с 5 по 7 февраля.

Здание, где впервые прошел капитальный ремонт, построили в 1972 году. Центр располагается в микрорайоне Тимоново, где проживает свыше 14 тысяч жителей.

В рамках нацпроекта в региональной программе на ремонт центра выделили 273,1 миллиона рублей, а именно 216,8 миллиона рублей из регионального бюджета и 56,3 миллиона – из муниципального.

По итогам всех мероприятий национального проекта «Культура» предполагается, что посещаемость учреждений культуры вырастет на 15% к концу 2024 года.​