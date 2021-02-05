РИАМО - 5 фев. В столичные суды с 23 января по 2 февраля поступило 4908 административных дел, которые связаны с несогласованными массовыми акциями в центре города, сообщает пресс-служба Мосгорсуда.

«Всего поступило 54 дела по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции) и 4854 дела по статье 20.2 КоАП РФ (нарушение порядка организации либо проведения публичного мероприятия)», — говорится в сообщении.

Из 54 дел по статье 19.3 КоАП РФ суды рассмотрели 35 дел, по итогам которых 30 гражданам назначили арест, а пяти — штраф. Из 4854 дел по статье 20.2 КоАП РФ успели рассмотреть 2169 дел, по результатам которых 942 человека арестованы, 1227 получили штрафы.

Всего за участие в несанкционированных акциях оштрафованы 1232 человека, 972 гражданина отправлены под арест. Остальные материалы в настоящий момент находятся в производстве судов.

В Москве и других городах России 23 и 31 января, а также 2 февраля состоялись несанкционированные акции. По их итогам были возбуждены административные и уголовные дела.