РИАМО - 5 фев. В столице подвели итоги работы Московского пожарно-спасательного гарнизона, работа которого позволила сократить количество пожаров в столице за прошлый год на 20%, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по городу Москве.

«По итогам 2020 года Московский пожарно-спасательный гарнизон, несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, при совместной эффективной деятельности на всех уровнях функциональных и территориальных подсистем Московской городской системы успешно справился с поставленными задачами и добился определенных положительных результатов», – сказал начальник Главного управления МЧС России по городу Москве Сергей Желтов.

Таким образом, в прошлом году силами пожарно-спасательного гарнизона Москвы было ликвидировано 7 833 пожара.

Прибытие к месту вызова составило менее 7,5 минуты, из огня спасли свыше 1,1 тысячи человек, а 12 тысяч жителей и гостей мегаполиса эвакуировали из опасных зон.

Желтов отметил, что в настоящее время показатели оперативного реагирования в столице занимают передовые позиции в стране.

За прошлый год на акваториях Москвы спасли 108 человек. Помощь пострадавшим в ДТП была оказана свыше 2 тысяч раз, спасено около 200 человек.

Пожарно-спасательному гарнизону Москвы помогают общественные объединения пожарной охраны и общественно-спасательные формирования.