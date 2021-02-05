РИАМО - 5 фев. Четыре земельных участка в Подмосковье передадут в собственность и безвозмездное пользование православным организациям для ведения религиозной деятельности, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«Предоставление земли для оформления и развития приходов, а также строительства новых храмов - необходимая работа для культурного и духовного развития региона», - сказал заместитель председателя правительства Московской области - министр экологии и природопользования региона Андрей Разин.

По словам министра имущественных отношений Подмосковья Натальи Адигамовой, участки от 0,1 до 0,6 гектара передадут православным приходам в Раменском и Одинцовском округах, а также в Ступине. Еще один участок отдадут Ставропигиальному мужскому монастырю Свято-Троицкой Сергиевой Лавры в Сергиевом Посаде.

Кроме того, согласована схема земельного участка площадью 0,3 гектара в городском округе Коломна для предоставления православному приходу Никольского храма поселка Пески.