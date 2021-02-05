РИАМО - 5 фев. Студенты и выпускники учреждений высшего и среднего профессионального образования из Подмосковья могут принять участие в XIII Международной олимпиаде в сфере информационных технологий «IT-Планета 2020/21», говорится в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия.

«Программа олимпиады направлена на решение прикладных задач по цифровизации таких отраслей экономики, как здравоохранение, финансовый сектор, промышленность, потребительские товары, энергетика, недвижимость, торговля и общественное питание, сельское хозяйство, строительство, транспорт, образование и наука», - говорится в сообщении.

Участниками олимпиады могут стать студенты, аспиранты и выпускники 2020 года в возрасте от 16 до 27 лет включительно.

Победители получат возможность пройти производственную практику в ведущих российских и международных компаниях или трудоустроиться в них, а также обменяться опытом и попасть в базу перспективных ИТ-специалистов.

Регистрация участников и первый отборочный этап продлятся по 31 марта на официальном сайте соревнований: world-itplanet.org. С 10 по 25 апреля пройдет основной этап соревнований, финал намечен на 28-31 мая.