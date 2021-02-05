РИАМО - 5 фев. Актера Михаила Ефремова, отбывающего наказание за смертельное ДТП, перевезут в Москву из колонии в Белгородской области для проведения следственных действий, сообщается на сайте управления ФСИН по Белгородской области.

Осужденный на 7,5 лет лишения свободы Ефремов отбывает срок в исправительной колонии №4 в городе Алексеевка.

«На основании постановления ГСУ СК РФ по Москве, осужденный Ефремов <…> был эпатирован в один из следственных изоляторов столицы для участия в следственных действиях», — говорится в сообщении.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров.

Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Позднее наказание артисту смягчили до 7,5 лет.