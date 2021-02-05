РИАМО - 5 фев. Подмосковное управление Роспотребнадзора с 8 по 19 февраля проведет горячую линию по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«Потребителей проконсультируют по вопросам качества и безопасности парфюмерно-косметической продукции, нормативных требований к продукции», — говорится в сообщении.

Кроме того, покупателям дадут рекомендации по выбору таких товаров, расскажут, какую информацию обязана содержать маркировка и куда писать обращение в случае обнаружения некачественного товара в магазине.

Круглосуточно организована работа единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43. Также консультирование проводят специалисты территориальных отделов управления.