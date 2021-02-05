РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 фев. В Балашихинской картинной галерее в пятницу открылась выставка «Блюз над Парижем», представляющая работы художников Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, это 69 работ в технике офорта, литографии и гелиогравюры из частных коллекций Франции и США, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

Выставка уже проехала множество российских городов, но Балашиха стала первым городом Подмосковья, где можно увидеть работы трех великих художников XIX-XX веков. В церемонии открытия выставки приняли участие директор галереи Елена Елистратова, куратор проекта Сергей Строганов, замначальника управления культуры администрации муниципалитета Марина Чернова, жители округа.

«Сегодня (в пятницу – ред.) мы открыли выставку с очень романтичным весенним названием «Блюз над Парижем» вместе с компанией, занимающейся показом работ из частных собраний европейских коллекционеров, с которой мы успешно сотрудничаем уже четвертый год. На этот раз мы представляем трех художников – Огюста Ренуара, Пабло Пикассо и Андре Массона, они жили в разное время, а также работали в своих направлениях и стилях, однако всех связывает одно – Париж – город, в котором раскрылся их талант и который прославил их имена», – сказала Елистратова.

Она добавила, что всего на выставке представлены 69 работ, выполненных в технике офорта, литографии и гелиогравюры, акватинты. Работы подлинные, обладающие огромной художественной и исторической ценностью.

По ее словам, также организовали небольшую видеопрезентацию и оборудовали кинозал, в котором посетители могут посмотреть два фильма о Ренуаре и Пикассо.

Куратор выставки Сергей Строганов отметил, что придя на выставку, зрители увидят, как эволюционировало искусство в Париже от классического вида у Ренуара до абстракции в сюрреализме у Массона и Пикассо.

«Работы распределены по залам. Выставочные залы оформили стилистически под улицы Парижа, по которым прогуливались и творили эти великие художники», – подчеркнул Строганов.

Жители Балашихи смогут посетить выставку до 15 марта. Она работает ежедневно кроме понедельника с 10:00 до 19:00, в воскресенье – с 12:00 до 18:00. В галерее соблюдаются меры безопасности, рекомендуемые Роспотребнадзором. Посетители допускаются только в масках, при входе им измеряется температура, руки нужно обработать санитайзером.