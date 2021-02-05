РИАМО - 5 фев. Мессенджер Telegram стал самым популярным по скачиванию приложением с начала 2021 года, его загрузили 63 миллиона раз, сообщает Газета.ru.

Рейтинг представила аналитическая компания Sensor Tower.

«Чаще всего пользователи загружали мессенджер Telegram Павла Дурова — 63 миллиона скачиваний в январе. Эта цифра в четыре раза превышает показатели за аналогичный период 2020 года», — говорится в сообщении.

На второй строчке топа скачиваний оказалось приложение TikTok. Его скачали и установили 62 миллиона раз.

Еще в тройку лидеров вошел мессенджер Signal, создатели которого позиционируют свой продукт, созданный на основе открытого исходного кода, как максимально приватный. Следом идут приложения Facebook и WhatsApp.