РИАМО - 5 фев. Всероссийская научно-практическая конференция «Концептуальные основы российского патриотизма и стратегия патриотического воспитания подрастающего поколения» пройдет с 23 по 24 апреля в Новороссийске, говорится в сообщении пресс-службы Росмолодежи.

Участниками мероприятия станут представители научного сообщества, государственных и муниципальных органов власти, а также общественных организаций.

«Цель конференции — обсуждение концептуальных основ российского патриотизма, идейной стратегии и реальных механизмов формирования системы патриотического воспитания подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Также задачей конференции является привлечение внимания широкой общественности к философскому осмыслению понятия патриотизма, стимулирование ее участия в выработке и реализации стратегии формирования системы патриотического воспитания юношества.

Конференция включает пленарное заседание, работу секций и культурную программу. Принять участие в конференции приглашают специалистов, курирующих вопросы патриотического воспитания в образовательных организациях. Для этого необходимо до 15 февраля отправить заявку и текст доклада на электронную почту: info@postrf.ru.

С темами конференции и подробными условиями участия можно ознакомиться на сайте.

Организаторами конференции выступают Межрегиональное молодежное общественное движение «Пост №1», Кубанский государственный технологический университет, администрация Новороссийска, Институт философии РАН, библиотечная сеть Москвы и Общественная палата Краснодарского края при поддержке Федерального агентства «Росмолодежь».​​