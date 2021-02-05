РИАМО - 5 фев. Московская городская дума вернется к проведению очных пленарных заседаний только после формирования коллективного иммунитета среди депутатов и работников аппарата думы, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

«Я обратился к депутатам, чтобы в ближайшее время <…> они представили информацию о наличии антител на коронавирус. Также мы проводим анализы среди сотрудников аппарата. <…> Когда будет сформирован коллективный иммунитет, мы вернемся в зал пленарных заседаний», — сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Он добавил, что в настоящий момент в удаленном формате работают 40 процентов сотрудников аппарата думы. Круглые столы и заседания комиссий также проходят в дистанционном формате.

В Москве продолжается массовая бесплатная вакцинация от Covid-19. Сделать прививку можно в 100 городских поликлиниках и в мобильных пунктах. Для этого нужно иметь паспорт и полис ОМС.

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Текстовая трансляция

5 ФЕВРАЛЯ

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