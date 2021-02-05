РИАМО - 5 фев. Председатель Московской городской думы Алексей Шапошников назвал недопустимым проведение несанкционированных акций, а также призывы принять в них участие.

«Наше общее мнение, которое совпадает с мнением всех фракций политических партий, что это недопустимо. Недопустимо призывать к участию в несанкционированных акциях, недопустимо вовлекать несовершеннолетних. Мы считаем, что это нельзя делать, потому что это идет не во благо страны, не на пользу Москвы, а только лишь на зло», - сказал Шапошников в эфире телеканала «Москва 24».

Несанкционированные акции прошли в Москве и других городах России 23 и 31 января. Власти и правоохранители предупреждали граждан об ответственности за участие в таких мероприятиях.

Ранее Следственный комитет России обнародовал видеообращение к молодым людям, которые выходят на несанкционированные уличные акции. Им напомнили, что за противоправные действия придется отвечать по закону, причем не толпой, а персонально каждому.