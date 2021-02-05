РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 5 фев. Школьники Люберец могут стать участниками профильных образовательных программ по нескольким направлениям, участие в них бесплатное, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Образовательный центр «Взлет» проводит бесплатные профильные программы для школьников по трем направлениям: наука, спорт и искусство. Все желающие проходят конкурсный отбор. Участники программ смогут окунуться в среду единомышленников, «прокачать» свои навыки вместе с лучшими педагогами, подобрать программу по душе - от биологии и химии до футбола и итальянского языка», - говорится в сообщении.

Министр образования Московской области Ирина Каклюгина уточнила, что на выбор есть дистанционное и очное обучение.

Чтобы попасть в программу, необходимо зайти на сайт центра «Взлет» во вкладку «Обучение в Центре», выбрать интересующее направление и зарегистрироваться.