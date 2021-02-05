РИАМО - 5 фев. В прошлом году в столице эвакуировали более 15,1 тысячи машин, которые были припаркованы на местах для инвалидов, весь транспорт отправили на спецстоянки, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Мы каждый день выявляем таких нарушителей. Занимая специализированные места, они лишают возможности удобной парковки тех, кому это действительно нужно», — говорится в сообщении.

В настоящее время в мегаполисе для людей с ограниченными возможностями предназначено не менее 10% мест.

Для того, чтобы оставлять машину на отведенных для этого местах, водители с инвалидностью или те кто, кто их перевозят, должны внести данные в Федеральный реестр инвалидов, а также в обязательном порядке иметь на транспортном средстве знак «Инвалид».