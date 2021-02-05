РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 5 фев. Детсад на 312 мест в ЖК «Митино Парк» в подмосковном Красногорске планируют открыть нынешней весной, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Замглавы администрации Красногорска по вопросам архитектуры и строительства Тимур Магомедов и начальник управления образования Наталья Тимошина в пятницу посетили дошкольное учреждение в строящемся ЖК «Митино Парк».

«Детский сад в ЖК «Митино Парк» планируют открыть весной этого года», - говорится в сообщении.

Трехэтажное здание площадью 5,7 тысячи квадратных метров готовится к сдаче. В нем оборудованы групповые ячейки, современный пищеблок, медицинский кабинет, музыкальный и спортивный залы, кабинеты психолога и логопеда. Завезена мебель, в ближайшее время в группах появятся игрушки, посуда, спортивный инвентарь, постельное белье и оборудование для кабинетов дополнительного образования.

На прилегающей территории предусмотрены теневые навесы, детские игровые и спортивные комплексы, тротуары и места для отдыха.

«Для нас это долгожданный детский сад, потому что жители уже заселяются в этот микрорайон и большинство из них - с детьми. С учетом удаленности от города - это единственное дошкольное учреждение, которое для них доступно и удобно для посещения», - отметила Тимошина.

Строительство объекта ведет ГК «ПИК» в рамках инвестиционного соглашения. Согласно обязательствам застройщика изначально детский сад был рассчитан на 224 места, в дальнейшем при содействии администрации проектная мощность была увеличена до 312 мест.

По итогам комиссионного выезда подрядной организации озвучили несколько замечаний, которые необходимо устранить перед процедурой приемки в муниципальную собственность.

«Если все пойдет по плану, без сбоев и замечаний со стороны лицензирующих структур, откроем детский сад в ЖК «Митино Парк» в апреле», - добавил Магомедов.

Вблизи детского сада планируется строительство блока начальных классов на 300 мест. Объект включен в госпрограмму на 2022 год.