РИАМО - 5 фев. Застройщик готовит документы к началу строительства дома для расселения 126 жильцов аварийного дома в подмосковном городе Озеры, переселение запланировано на 2022 год, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

«Для 126 переселенцев будут приобретены современные комфортабельные квартиры. Мы расселим 60 аварийных помещений общей площадью более 2,4 тысяч квадратных метров», — сказал министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

Новый пятиэтажный дом построят на Коммунистической улице. Переселяться туда будут жители аварийного дома №33 на улице Воровского.

Внешний облик строения уже согласован, а весь проект получил положительное заключение. Сейчас застройщик готовит пакет документов для подачи заявки на получение разрешения на строительство. Переселение запланировано на 2022 год.

Граждан из аварийного жилья в Подмосковье расселяют в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда». Средства выделяются из бюджета в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».