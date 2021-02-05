РИАМО - 5 фев. Суд в Москве отложил на 12 февраля заседание по уголовному делу в отношении оппозиционера Алексея Навального, которого подозревают в клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко, сообщает РИА Новости.

«Отложить заседание на 12 февраля в 10:00», — сказала судья Вера Акимова.

Ранее Навальный в своих каналах в Telegram и Twitter разместил видеоролик, в котором ветеран Игнат Артеменко поддерживает изменения в Конституцию России. Под видео блогер написал высказывания, порочащие честь и достоинство ветерана, а также подрывающие его репутацию.

СК возбудил в отношении Навального уголовное дело по подозрению в клевете на ветерана. Блогеру грозит штраф или обязательные работы.