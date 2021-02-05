РИАМО - 5 фев. Интервалы движения автобусов сократили на наиболее популярных маршрутах в Московской области в часы пик из-за сильных морозов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«В области создан оперативный штаб, который контролирует работу транспорта в связи с понижением температуры. Весь автопарк региона проверен на работоспособность отопительных систем, усилен ежедневный контроль за техническим состоянием подвижного состава при выпуске на маршруты», — говорится в сообщении.

Водителям ежедневно напоминают о необходимости поддерживать комфортную температуру в салоне. Кроме того, у перевозчиков имеется резервный транспорт на случай поломок автобусов.

О нарушениях в работе общественного транспорта пассажиры могут сообщать в подмосковный Минтранс, а также на портал «Добродел».

Ранее МЧС предупредило жителей Подмосковья об аномальных холодах, которые продержатся с 7 по 11 февраля. В этот период среднесуточная температура воздуха будет ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

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