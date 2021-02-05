РИАМО - 5 фев. Точки с бесплатным горячим чаем организовали для пассажиров общественного транспорта в Подмосковье на время сильных морозов, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

«На период сильных морозов областные перевозчики «Мострансавто» и «Ранд Транс» организовали порядка 130 мобильных точек в местах с наибольшим пассажиропотоком, где можно бесплатно выпить горячий чай и согреться. Надеемся, что это поможет нашим пассажирам согреться на период холодов», - сказала первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова.

В пятницу горячий чай выдавали пассажирам в Королеве, Люберцах, Подольске, Чехове, Серпухове и других округах. Акция также пройдет на автостанциях в Лыткарине и Солнечногорске, автовокзалах Клина и Домодедова, на остановке «Малое кольцо» в Раменском, остановке «Южный квартал» в Балашихе. Мобильные точки с чаем будут развернуты в Красногорске, Ленинском округе, Мытищах.

Пункты раздачи горячего напитка будут работать по 8 февраля. Акция проводится с соблюдением мер антиковидной безопасности.

С 7 по 11 февраля в Московской области ожидается аномально холодная погода со среднесуточной температурой воздуха ниже климатической нормы на 7-12 градусов.

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