РИАМО - 5 фев. С 8 февраля столичные студенты вновь смогут пользоваться транспортными картами для проезда в общественном транспорте, с начала следующей недели разблокируют свыше 370 тысяч проездных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«Билеты продлят с 13 ноября — дня блокировки. Мы восстановим поездки из расчета календарного месяца, поэтому, чтобы средства вернулись в полном объеме, лучше обращаться в кассы в начале месяца», – говорится в сообщении.

Так, студенты, которые пополнили проездной на три месяца в октябре, на 8 февраля получат компенсацию в один месяц, а также остаток дней до конца текущего месяца, а на первое марта — два месяца, а именно: март и апрель.

Если же студент пополнил проездной на три месяца в ноябре, на 8 февраля он получит два месяца компенсации, а также остаток дней до конца текущего месяца, а на первое марта три месяца, а именно: март, апрель и май.

Студенты, которые пополнили соцкарту на один месяц в ноябре, получат на 8 февраля компенсацию до конца текущего месяца, на первое марта — один названный месяц.

Заместитель мэра Москвы, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Максим Ликсутов отметил, что всего будет разблокировано 374 тысячи студенческих карт.

Социальные карты разных групп жителей столицы разблокируются для проезда в транспорте по мере снятия ограничений. В январе к обучению вернулись школьники. На текущее время разблокировано свыше 320 тысяч карт, продлено свыше 52 тысяч билетов.

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