РИАМО - 5 фев. С 8 по 19 февраля Московский государственный областной университет проведет VI Международный фестиваль науки в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства образования Московской области.

«Проведение фестиваля науки для нас уже добрая традиция. Это хорошая возможность продемонстрировать потенциал ученых нашего региона. Вход на фестиваль будет свободным для всех желающих. Приглашаю всех присоединиться», - сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

Она добавила, что участниками фестиваля станут свыше 3 тысяч человек, в числе которых ученые, молодые исследователи, школьники, студенты, аспиранты, преподаватели, педагоги образовательных и научных организаций России и Подмосковья, а также ученые и представители посольств из стран ближнего и дальнего зарубежья.

Каклюгина отметила, что фестиваль направлен на то, чтобы привлечь талантливую молодежь и развить лидерство региона в разработке и внедрении научных инноваций мирового уровня.

Информация о фестивале и регистрация доступны по ссылке.