РИАМО – 5 фев. Тело актера Виталия Альшанского обнаружили сотрудники МЧС, которые вскрыли дверь, признаков насильственной смерти на теле артиста не обнаружили, сообщает Федеральное агентство новостей.

Крестная мать артиста – актриса Элеонора Шашкова – не могла в течении нескольких дней с ним связаться и обратилась в правоохранительные органы.

«Вызванные на место инцидента сотрудники МЧС вскрыли дверь и обнаружили тело артиста. Признаков насильственной смерти на трупе не обнаружено», – говорится в сообщении.

Раньше Альшанский жаловался на проблемы с давлением. Скорее всего, актер скончался несколько дней назад.

Актеру было 52 года. Известность принесли роли в сериалах «Бригада», «Майор Гром», «Диверсант».​